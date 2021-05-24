Глава Коми, где ранее произошел разлив нефти на нефтепроводе «Лукойла», Владимир Уйба возмутился намерениям людей напрямую обратиться за помощью к президенту РФ. На встрече с жителями села Мутный Материк он заявил, что для них он является Владимиром Путиным.
Один из участников встречи предложил доложить о ситуации в Коми напрямую президенту страны. «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?», — заявил Уйба.
Ранее с главой Коми произошла еще одна скандальная ситуация. Депутат КПРФ Олег Михайлов подготовил заявление в правоохранительные органы по факту получения угроз и оскорблений от Владимира Уйбы. Михайлов записал на диктофон угрозы. В правительстве Коми URA.RU заверили, что оскорблять и провоцировать губернатора начал сам Михайлов, однако под запись эта часть конфликта не попала.
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