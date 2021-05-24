В российских школах хотят ввести новый предмет

Школьников необходимо обучать предпринимательству. Об этом заявил лидера партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
По его мнению, школа сохраняет консервативный подход и не готовит детей к взрослой жизни: «У нас вообще страна консерваторов. Что нам консервировать? Бедность? Нищету? Технологическую отсталость?», — передает его слова «
Однако, по его мнению, уроки предпринимательства в школах должны преподавать не «мало понимающие в бизнесе учителя математики или физкультуры», а обучившиеся студенты. Пока эту идею поддерживают только власти Москвы. Однако, по мнению депутата Мосгордумы, педагога и бизнесмена Любови Никитиной считает, в условиях упадка малого и среднего бизнеса на фоне пандемии перспективнее восстанавливать в школах профориентацию.
Ранее вице-спикер Госдумы, член генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Яровая предложила в начальных классах ввести предмет «Моя Россия». Кроме того, она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть новый справочный раздел под названием «Наши имена», уточняет агентство Nation News.
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