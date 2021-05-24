24 мая 2021

В российских школах хотят ввести новый предмет

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьников предложили обучать предпринимательству Фото:

Школьников необходимо обучать предпринимательству. Об этом заявил лидера партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его мнению, школа сохраняет консервативный подход и не готовит детей к взрослой жизни: «У нас вообще страна консерваторов. Что нам консервировать? Бедность? Нищету? Технологическую отсталость?», — передает его слова «Коммерсант». Нечаев считает, что предпринимательство — это «компетенцией 21 века», поэтому новый экономический курс Россия сможет взять усилиями «людей вольных, а не служивых».

Однако, по его мнению, уроки предпринимательства в школах должны преподавать не «мало понимающие в бизнесе учителя математики или физкультуры», а обучившиеся студенты. Пока эту идею поддерживают только власти Москвы. Однако, по мнению депутата Мосгордумы, педагога и бизнесмена Любови Никитиной считает, в условиях упадка малого и среднего бизнеса на фоне пандемии перспективнее восстанавливать в школах профориентацию.

Ранее вице-спикер Госдумы, член генерального совета партии «Единая Россия» Ирина Яровая предложила в начальных классах ввести предмет «Моя Россия». Кроме того, она предложила во всех школьных учебниках предусмотреть новый справочный раздел под названием «Наши имена», уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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