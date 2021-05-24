Депутат Госдумы: как власти сэкономили на детских выплатах

Из-за того, что объем государственной поддержки не увеличивается, тех, у кого два или более объекта недвижимости или автомобиля, будут лишать государственных выплат в пользу семей с детьми. Так прокомментировал инициативу главы Счетной палаты Алексея Кудрина депутат Госдумы Олег Шеин.
«Вместо того, чтобы увеличить объем господдержки, предлагается отнять у одних граждан и передать другим. При этом не факт, что будет передано все. Как пример, введение адресности по выплатам на детей в возрасте 3-7 лет при декларированном увеличении сумм по малоимущим привело к сокращению госрасходов по этому направлению примерно вдвое», — прокомментировал он в своем telegram-канале.
Ранее в Счетной палате предложили лишать госвыплат тех россиян, кто имеет больше одного объекта недвижимости. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни, пояснил Кудрин, слова которого приводит «Национальная служба новостей». Борьба с бедностью является той целью, которую власти в России регулярно перед собой ставят, передают Дни.ру.
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