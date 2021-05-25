Клиенты закрывшегося банка «Нейва» рискуют не вернуть деньги

Разница активов и обязательств «Нейвы» составляет 400 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Оставшихся денег на счетах банка «Нейва», у которого ЦБ отозвал лицензию, может не хватить на выплату всем вкладчикам. Это произойдет, если процесс ликвидации юрлица затянется больше чем на год, рассказала URA.RU Светлана Корабель, управляющий партнер юридического агентства «Юс Когенс», представляющего интересы «Нейвы».

Сумма активов «Нейвы» составляет 9,6 млрд рублей, а обязательств — 9,2 млрд рублей, говорится в отчете временной администрации банка, с которым ознакомилось URA.RU. «Разницу в 400 млн рублей могут легко „проесть“, если [процедура ликвидации] растянется больше чем на год. Это награждения управляющему, прочие траты. Или, например, если произойдет падение по ценным бумагам, в которых лежат денежные средства банка. Тогда изменится размер активов», — пояснила Корабель.

Юрист отметила, что вероятность такого сценария не велика: «400 млн рублей — это, конечно, многовато, чтобы „проесть“. Поэтому надежды на ликвидацию сохраняются». В Центробанке официально заявляли URA.RU, что «Нейве» может грозить банкротство, если в ходе ликвидации юрлица окажется, что стоимости имущества недостаточно для удовлетворения требований кредиторов.

Страховые выплаты, максимальный размер которых 1,4 млн рублей на человека, на данный момент получили 79% вкладчиков, сообщили URA.RU в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов. Уже выдано 4,4 млрд рублей, осталось выплатить 1,1 млрд рублей.

ЦБ отозвал лицензию у свердловского банка «Нейва» 16 апреля. По данным регулятора, это произошло из-за нарушений федеральных законов и нормативных актов. В тот же день вкладчики атаковали офисы банка, на защиту точек выезжала Росгвардия. Банк «Открытие» был назначен банком-агентом, который возвращает деньги клиентов «Нейвы». В середине мая ЦБ обратился в суд с требованием ликвидировать «Нейву», о чем ранее просили кредиторы банка.