Депутат гордумы Перми Владимир Молоковских высмеял качество монтажа новых автобусных остановок. Это произошло 25 мая во время пленарного заседания думы, когда мэрия презентовала новые правила содержания остановок.
«Улица Революции, остановка около гипермаркета „Семья“. Если есть желание, сходите, полюбопытствуйте, как она сделана. Ощущение, что ночью пьяный сварщик варил», — заявил Молоковских. Такую реплику депутат допустил после того, как исполняющий обязанности вице-мэра Перми Сергей Красильников сказал, что департамент транспорта Перми следит за качеством монтажа новых остановок.
Депутаты напомнили мэрии, что сейчас пермским остановками нельзя гордиться. В частности, предложили в процессе содержания остановок не изменять изначальный внешний вид. Например, если остановка с уникальным дизайном, то этот уникальный дизайн необходимо поддерживать.
URA.RU рассказывало, что СКР возбудил уголовное дело после падения остановки на пермячку. Неустановленного сотрудника мэрии подозревают в халатности. Также в Перми с остановок сорвало крыши.
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