24 мая 2021
23 мая 2021
22 мая 2021

Текслер добивается особого звания для двух челябинских городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер. Челябинск
Алексей Текслер заявил об этом, выступая с посланием к ЗСО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Об этом он заявил 25 мая, выступая с посланием законодательному собранию области (ЗСО).

«В 2020 году такое звание получили Челябинск и Магнитогорск, — напомнил Текслер. — Теперь мы будем бороться за то, чтобы такие звания получил Миасс и Златоуст». Оба города, третий и четвертый по величине в области, в годы войны производили продукцию для фронта.

Текслер выступает с посланием в Центре международной торговле. Площади зала позволяют рассадить участников с учетом пандемии коронавируса. На послании присутствуют депутаты Госдумы, ЗСО, гордумы Челябинска, главы городов и районов, руководители силовых структур, религиозных и общественных организаций, представители бизнеса.

Звания «Город трудовой доблести» Челябинск и Магнитогорск получили 2 июля 2020 года. В обоих городах по этому случаю прошли салюты.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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