Текслер добивается особого звания для двух челябинских городов

Алексей Текслер заявил об этом, выступая с посланием к ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что власти региона будут добиваться присвоения звания «Город трудовой доблести» Миассу и Златоусту. Об этом он заявил 25 мая, выступая с посланием законодательному собранию области (ЗСО).

«В 2020 году такое звание получили Челябинск и Магнитогорск, — напомнил Текслер. — Теперь мы будем бороться за то, чтобы такие звания получил Миасс и Златоуст». Оба города, третий и четвертый по величине в области, в годы войны производили продукцию для фронта.

Текслер выступает с посланием в Центре международной торговле. Площади зала позволяют рассадить участников с учетом пандемии коронавируса. На послании присутствуют депутаты Госдумы, ЗСО, гордумы Челябинска, главы городов и районов, руководители силовых структур, религиозных и общественных организаций, представители бизнеса.

Звания «Город трудовой доблести» Челябинск и Магнитогорск получили 2 июля 2020 года. В обоих городах по этому случаю прошли салюты.