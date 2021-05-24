Челябинский губернатор рассказал о судьбе недостроя Дубровского

Алексей Текслер подвел итоги 2020 года и обозначил задачи на будущее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский губернатор Алексей Текслер заявил, что на месте недостроенного конгресс-холла на реке Миасс появится новый, знаковый для города объект. С таким сообщением Текслер выступил 25 мая в ходе послания заксобранию в Центре международной торговли. Конгресс-холл строила компания, близкая к экс-губернатору Борису Дубровскому, а сейчас объект заброшен.

«На реке Миасс появится детский парк, дворец бракосочетаний, концертный зал», — заявил Текслер. Идею строительства на месте конгресс-холла дворца бракосочетаний ранее предложила супруга губернатора Ирина. Теперь стало известно, что здесь появится и детский парк.

Конгресс-холл на реке Миасс в Челябинске строили к саммитам ШОС и БРИКС под рабочим названием «Крылья». На реке появился искусственный остров, где велось строительство. Основным субподрядчиком выступило ПО «Монтажник», связанное с семьей экс-губернатора Дубровского. Проект, в который были вложены миллиарды рублей областного бюджета, заморожен, возбуждено уголовное дело. На ПО «Монтажник» введена процедура банкротства, долги перед кредиторами превысили два миллиарда рублей.

На послании Текслера в ЗСО присутствовали депутаты Госдумы, ЗСО, гордумы Челябинска, главы городов и районов, руководители силовых структур, религиозных и общественных организаций, представители бизнеса. Текслер обозначил ряд задач для своего правительства, назвал планы по благоустройству Челябинска и других городов области. После обеда депутаты соберутся в здании ЗСО, чтобы принять отчет губернатора.