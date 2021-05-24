В Челябинске появится гигантский спортивный комплекс

Долгожданную для всех челябинцев новость озвучил в отчете губернатор Алексей Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске будет построен так называемый «спортивный город» — гигантский спортивный комплекс на Университетской набережной. Об этом 25 мая объявил губернатор Алексей Текслер, выступая с отчетом перед депутатами заксобрания области и политическими элитами региона.

«На Университетской набережной появится настоящий спортивный город, включающий целый ряд объектов олимпийского уровня. Это будет Дворец игровых видов спорта с трибунами на пять тысяч мест, девять залов для занятий различными видами спорта — от единоборств до фитнеса. Также появится бассейн с искусственной волной, шесть крытых теннисных кортов и другие объекты» — сообщил Текслер.

По его словам, спортивный город будет благоустроен в едином стиле. Мост через реку Миасс свяжет его с расположенным на противоположном берегу челябинским бором. «Я благодарю компании, выступившие инвесторами для этого так необходимого челябинцам проекта — Русскую медную компанию (РМК), „Ариант“, „Конар“», — заключил Текслер.

Согласно региональному законодательству, губернатор обязан в начале года выступить с отчетом о работе правительства за прошлый год. На мероприятии присутствуют не только депутаты областного парламента, главы силовых структур и бизнес-элита, но и многочисленные представители общественности. Даже до пандемии и ужесточения санитарных требований бывало, что все участники не вмещались в рассчитанный на 350 мест зал заседаний заксобрания области. В итоге властям пришлось арендовать зал драмтеатра на 850 мест. В 2021 году губернатор выступил в Центре международной торговли, где удалось обеспечить социально-безопасную дистанцию.