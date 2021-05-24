24 мая 2021

ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в День Победы. Видео

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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Взрыв планировался в колонне марширующих Фото:

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт ко Дню победы в Норильске. К этому он хотел подключить еще несколько человек.

«В тайнике в подвале одного из домов Норильска у исламиста нашли взрывчатку, поражающие элементы, а также инструкции по изготовлению бомбы», — публикует информацию «Пятый канал». Электронные инструкции по изготовлению бомбы также были обнаружены силовиками.

Кроме того, в телефоне задержанного нашли переписку, судя по которой он пытался склонить ряд лиц к совершению взрыва, уточняет «Национальная служба новостей». Само взрывное устройство планировалось привести в действие во время шествия одной из колонн военных на марше. Дело возбуждено по части 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и части 3 (пособничество в совершении террористического акта) статьи 205.1 УК РФ, дополняет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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