Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали сторонника запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт ко Дню победы в Норильске. К этому он хотел подключить еще несколько человек.
«В тайнике в подвале одного из домов Норильска у исламиста нашли взрывчатку, поражающие элементы, а также инструкции по изготовлению бомбы», — публикует информацию «Пятый канал». Электронные инструкции по изготовлению бомбы также были обнаружены силовиками.
Кроме того, в телефоне задержанного нашли переписку, судя по которой он пытался склонить ряд лиц к совершению взрыва, уточняет «Национальная служба новостей». Само взрывное устройство планировалось привести в действие во время шествия одной из колонн военных на марше. Дело возбуждено по части 1.1 (склонение к совершению террористического акта) и части 3 (пособничество в совершении террористического акта) статьи 205.1 УК РФ, дополняет
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