Тюменские власти попросили помощи у других регионов

В тушении лесных пожаров Тюменской области помогают как регионы УрФО, так и другие субъекты страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощь в тушении природных пожаров Тюменской области оказывают специалисты из ЯНАО, Омской области и Йошкар-Олы. Об этом URA.RU сообщил директор департамента гражданской защиты региона Андрей Михневич. Ожидается приезд спасателей и из других субъектов России.

«К тушению природных пожаров привлечены силы „Ямалспаса“, лесопожарных формирований Омской области и Йошкар-Олы. Сегодня ожидается прибытие десанта из Читы, а завтра — из Абакана», — рассказал URA.RU директор департамента гражданской защиты региона Андрей Михневич.

По его словам, в целом из других регионов России на помощь Тюменской области привлечено 450 лесных пожарных. За сутки на территории региона зарегистрировано 69 пожаров, на общей площади в 24 тысячи гектар.

По информации федеральной «Авиалесоохраны», на территории региона работают сотрудники из Свердловской области и ХМАО. «Помощь Тюменской области в стабилизации обстановки оказывают 200 парашютистов-десантников федеральной, Свердловской и Ханты-Мансийской „Авиалесоохраны“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Ранее в Тюменской области из-за лесных пожаров был объявлен режим ЧС. В ближайшие несколько дней прогнозируется ухудшение ситуации, виной тому — жаркая и сухая погода.