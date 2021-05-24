Депутат гордумы Перми Арсен Болквадзе (в центре) пожаловался на отсутствие туалетов на конечных остановках Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат гордумы Перми Арсен Болквадзе заявил, что мэрия уже несколько лет не может решить проблему отсутствия туалетов на конечных автобусных остановках. На пленарном заседании гордумы 25 мая Болквадзе рассказал, что водители и кондукторы вынуждены справлять естественную нужду рядом с храмом из-за отсутствия туалетов на конечных остановках.

«В микрорайоне „Новый Крым“ на улице Генерала Панфилова в самом конце кольцо автобусное и там поступают постоянные жалобы от жителей, постоянные жалобы от церкви, которая расположена в 50 метрах. Сами понимаете, на что жалобы, раз нет туалета», — заявил Болквадзе.

В ответ на это исполняющий обязанности вице-мэра Перми Сергей Красильников пообещал за месяц решить проблему. «Я думаю, что в ближайшее время вы увидите решение этих вопросов», — сказал Красильников. При этом, по словам депутатов, данная проблема в Перми не решалась годами. И туалеты отсутствуют не только на конечных остановках в отдаленных микрорайонах, но и в самом центре Перми.

URA.RU рассказывало, что депутат Владимир Молоковских также высмеял качество монтажа новых пермских остановок. Он предположил, что их «ночью пьяный сварщик варил».