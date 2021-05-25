Песков раскрыл, что обсудят во время встречи Путин и Байден

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Парад на Красной площади. Москва, песков дмитрий
Песков ждет объявления о встрече Фото:

Лидеры двух стран — России и США — могут обсудить важные вопросы такие, как вооружение и стабильность. В любом случае о встрече президента РФ Владимира Путина и США Джо Байдена будет известно заранее. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вопросы стабильности и контроль над вооружениями — та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, будет на повестке дня однозначно. Но давайте дождемся заявления на этот счет», — пояснил представитель Кремля на конференц-колле.

Ранее в администрации США сообщили, что встреча может состояться в Женеве. Сообщается также, что Байден надеется на встречу с Путиным в июне во время запланированной поездки в Европу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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