Песков раскрыл, что обсудят во время встречи Путин и Байден

Песков ждет объявления о встрече Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидеры двух стран — России и США — могут обсудить важные вопросы такие, как вооружение и стабильность. В любом случае о встрече президента РФ Владимира Путина и США Джо Байдена будет известно заранее. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Вопросы стабильности и контроль над вооружениями — та тематика, которая касается всех стран мира. И, безусловно, будет на повестке дня однозначно. Но давайте дождемся заявления на этот счет», — пояснил представитель Кремля на конференц-колле.

Ранее в администрации США сообщили, что встреча может состояться в Женеве. Сообщается также, что Байден надеется на встречу с Путиным в июне во время запланированной поездки в Европу.