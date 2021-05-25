В Кремле ответили на фразу главы Коми, который назвался Путиным

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Владимир Уйба имел в виду, что имеет все полномочия для решения проблем жителей Фото:

В Кремле заступились за главу Коми Владимира Уйбу, заявившего на встрече с жителями: «Для вас я — Путин». Фразу выдернули из контекста недоброжелатели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время конференц-колла 25 мая.

«Там полно, насколько понимаю, у губернатора недоброжелателей. Они выдергивают что-то из контекста. И вирусно начинают засорять информационную повестку. Губернатор [Уйба] сказал, что у него есть полномочия и ответственность перед регионом. Любой губернатор должен принимать решения, не кивая в сторону федерального центра каждый раз», — объяснил Песков.

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Глава Коми возмутился намерением жителей обратиться к президенту. «Для вас я — Путин»

Глава Коми на встрече с жителями после разлива нефти на нефтепроводе «Лукойла» возмутился намерениям людей напрямую обратиться за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. «Да какой Путин? Для вас я — Путин. Какой Путин вам?» — заявил Уйба.

Уйба меньше месяца назад попал в скандал, когда депутат КПРФ Олег Михайлов подготовил заявление в правоохранительные органы по факту получения угроз и оскорблений от главы региона. Народный избранник записал на диктофон агрессивные слова чиновника. В правительстве Коми URA.RU заверили, что оскорблять и провоцировать губернатора начал сам Михайлов, однако на запись это не попало.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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