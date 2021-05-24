Власти рассказали, почему Шадринск получит меньше денег на дороги

Ирина Саблукова объяснила сокращение финансирования медлительностью шадринских чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сокращение финансирования на ремонт дорог в Шадринске Курганской области произошло из-за того, что городские чиновники медленно готовили документы. Об этом директор регионального департамента строительства Ирина Саблукова заявила на заседании Курганской областной думы, передает корреспондент URA.RU.

Вопрос сокращения финансирования поднял депутат Валерий Порубов. От отметил, что в 2020 году на содержание и ремонт дорог Шадринску выделяли более 130 млн рублей, а в 2021 году — 95 млн. При этом долги за содержание дорог зимой составляют 47 млн рублей. «Скажите, как на оставшуюся сумму произвести ремонт?» — спросил он.

«Город Шадринск, к сожалению, очень долго готовит документы по ремонту, по содержанию», — ответила Саблукова. Она отметила, что в этом году дорожные работы в Шадринске продолжатся. В частности, запланирован ремонт улицы Свердлова. «Все соответствующие лимиты будут своевременно доведены», — рассказала чиновница.

Относительно долгов за содержание Саблукова отметила, что на сегодняшний день кредиторской задолженности нет ни в одном муниципальном образовании: «Мы ее погасили». «Своевременно готовьте документы», — поддержал Саблукову председатель облдумы Дмитрий Фролов.

О сокращении финансирования на дорожные работы ранее сообщал врио главы Шадринска Антон Мокан (руководит городом с начала апреля). «В этом году Шадринск получил меньше денег на ремонт, чем планировалось. Поэтому пришлось экстренно перекраивать планы», — заявлял он. По словам Мокана, городские власти будут добиваться увеличения субсидии.