Сторонникам Навального запретят участвовать в любых выборах

Депутаты хотят запретить соратникам Алексея Навального участвовать в любых выборах в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Лица, которые признаны участниками экстремистских и террористических организаций, не смогут избираться в России не только в Госдуму, но и на любые выборные должности. Такую поправку в законопроект одобрили депутаты нижней палаты парламента РФ во втором чтении.

«В соответствии с текстом первого чтения такой запрет предполагалось распространить лишь на участие в выборах в Госдуму, однако поправками ко второму чтению предложено распространить предусмотренные ограничения на все выборные должности, унифицировав выборное законодательство», — указано на сайте нижней палаты парламента. Законопроект будет распространяться на лиц, причастных к деятельности запрещенных организаций.

Под причастностью к экстремистским и террористическим организациям авторы инициативы предлагают понимать как само участие в организациях, так и выражение им поддержки высказываниями, деньгами, имуществом и так далее. Экстремистскими, в частности, признаны штабы Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом в России), передает «Национальная служба новостей».