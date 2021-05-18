Госдума одобрила запрет соратникам Навального идти на выборы

Организациям, причастным к экстремизму, запретят участвовать в выборах в Госдуму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Организации, причастные к экстремизму, не смогут участвовать в выборах в Госдуму. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Госдума приняла в законопроект, запрещающий участие в парламентских выборах организациям, причастным к экстремизму. Экстремистскими, в частности, признаны штабы блогера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом).

Ранее штабы блогера Алексея Навального включили в перечень организаций, причастных к экстремизму. Также деятельность Фонда борьбы с коррупцией — организации, признанной иностранным агентом на территории России, была ограничена по решению московского суда после признания ее экстремистской.