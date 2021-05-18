Госдума одобрила запрет соратникам Навального идти на выборы

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Организациям, причастным к экстремизму, запретят участвовать в выборах в Госдуму Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Организации, причастные к экстремизму, не смогут участвовать в выборах в Госдуму. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Госдума приняла в законопроект, запрещающий участие в парламентских выборах организациям, причастным к экстремизму. Экстремистскими, в частности, признаны штабы блогера Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией (также признан иноагентом).

Ранее штабы блогера Алексея Навального включили в перечень организаций, причастных к экстремизму. Также деятельность Фонда борьбы с коррупцией — организации, признанной иностранным агентом на территории России, была ограничена по решению московского суда после признания ее экстремистской.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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