24 мая 2021
22 мая 2021
21 мая 2021

Власти ХМАО готовят жителей к принудительной вакцинации

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Комаровой в Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО поручила подготовить предложения по обязательной вакцинации в регионе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам разработать предложения по обязательной вакцинации населения. Такое предложение глава региона сделала после появления новости о принудительной вакцинации в Якутии. Об этом Комарова заявила на заседании оперативного штаба Югры.

«В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Обратите внимание на этот опыт, своевременно ознакомьтесь и при положительных эффектах вносите соответствующие предложения», — поручила Комарова. О точных сроках исполнения данного поручения глава региона не сказала.

Ранее URA.RU писало, что в Якутии сообщили о принудительной вакцинации от коронавируса. Согласно постановлению главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой, работодателей, не организовавших обязательную вакцинацию от коронавируса, будут штрафовать на сумму от 200 тыс. рублей. Игнатьева признала ситуацию по коронавирусу в регионе неблагополучной и постановила проводить иммунизацию в обязательном порядке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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