24 мая 2021

В Тюменскую область идут грозы, град и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, разрушения, поваленный лес
В регионе ожидается ветер до 23 метров в секунду Фото:

В Тюменской области 26 мая ожидаются грозы, град и сильный ветер до 23 метров в секунду. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении МЧС.

«Днем 26 мая на юге Тюменской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Спасатели просят в непогоду не оставлять без присмотра детей и ограничить выход на улицу при усилении ветра.

Последний ураган был зафиксирован в Тюменской области 17 мая. Тогда из-за стихии без света остались несколько тысяч жителей Тобольского района. До среды на юге Тюменской области будет наблюдаться аномальная жара. Высокая температура воздуха создает угрозу новых лесных пожаров в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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