В Тюменскую область идут грозы, град и сильный ветер

В регионе ожидается ветер до 23 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тюменской области 26 мая ожидаются грозы, град и сильный ветер до 23 метров в секунду. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении МЧС.

«Днем 26 мая на юге Тюменской области местами ожидаются сильные дожди, грозы, град, усиление ветра 18-23 м/с», — говорится в сообщении ведомства. Спасатели просят в непогоду не оставлять без присмотра детей и ограничить выход на улицу при усилении ветра.

Последний ураган был зафиксирован в Тюменской области 17 мая. Тогда из-за стихии без света остались несколько тысяч жителей Тобольского района. До среды на юге Тюменской области будет наблюдаться аномальная жара. Высокая температура воздуха создает угрозу новых лесных пожаров в регионе.