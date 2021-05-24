24 мая 2021

В Тюмени нарушитель ПДД сдался полиции после огласки в соцсетях. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничение стоянки автомобилей на площади Ленина. Курган, площадь ленина, дпс, гаи, жезл дпс
Перед тем, как сдаться полиции, парень оплатил все свои штрафы Фото:

В Тюмени 19-летний водитель, который попал на видео, когда катался в машине по площади у Центрального рынка, добровольно сдался полиции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Инспекторы привлекли к ответственности 19-летнего водителя „Хундай Солярис“, который ездил по площади у Центрального рынка в Тюмени. Видео опубликовали тюменские паблики. Студент третьего курса одного из колледжей сам приехал в ГИБДД, после звонка полицейских», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Перед тем, как приехать в отделение, молодой человек оплатил 16 накопившихся у него штрафов. Свое поведение он объяснил тем, что просто выехал на тротуар, дрифтить не хотел. В итоге водителя оштрафовали на две тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что другой житель Тюмени всего за месяц 132 раза нарушил ПДД. Его задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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