Путин раскрыл информацию о новом российском ракетном оружии

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Учения зенитно-ракетной бригады. Республика Хакасия, Абакан , военная техника, зрк, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400
В России разработано первое в мире гиперзвуковое оружие и комплекс, способный поразить цели в космосе Фото:

Россия первой в мире произвела гиперзвуковое оружие, в том числе ракетный комплекс континентальной дальности «Авангард». С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании с представителями Минобороны и оборонно-промышленного комплекса в Сочи.

«Наши вооруженные силы первыми получили гиперзвуковое оружие. В том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности „Авангард“ с планирующим крылатым блоком», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 24». Также, по словам президента, в стране успешно завершаются испытания зенитного комплекса С-500.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас наблюдаются «непростая международная ситуация, а также потенциальные угрозы военной безопасности РФ, в том числе на границах». Поэтому вооруженные силы должны находится в постоянной и высокой боеготовности, заключил Путин.

Ранее военные эксперты заявляли URA.RU, что противостоять комплексу «Авангард» невозможно. ВС России будут готовы применить оружие в случае подготовки нападения на страну. А мощность зенитного ракетного комплекса С-500 способны поражать цели даже в ближнем космосе, уточняет сайт argumenti.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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