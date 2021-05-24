Спасатели предупредили жителей ХМАО об опасной погоде

В ХМАО ожидается пасмурная и дождливая погода с сильным ветром Фото: Илья Московец © URA.RU

Гроза с дождем и сильный ветер с порывами до 20 м/с ожидаются в ХМАО. Предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Югре.

«26 мая в центральных районах округа ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, местами гроза с дождем. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, увеличением количества ДТП», — сказано в сообщении на сайте МЧС.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в течение семи дней средняя температура в Ханты-Мансийске составит от +13 до +16 градусов. Всю неделю ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода. В воскресенье синоптики предсказывают потепление до 26 градусов и грозу.

В Сургуте на протяжении семи дней также будет преимущественно пасмурная и дождливая погода. Средняя температура днем составит 10-12 градусов тепла. В среду ожидаются гроза и сильный дождь, в ночь на четверг похолодание до +3 градусов и снег с дождем. Порывы ветра до 22 м/с.

В Нижневартовске ожидается дождливая неделя с порывами ветра до 19 м/с. К выходным температура ночью будет опускаться до 1 градуса тепла. В среду и четверг ожидаются сильные дожди. На неделе средняя температура днем составит от +10 до +12 градусов.

Ранее URA.RU писало, что ученый предсказал жаркое лето на Урале и в Сибири. По прогнозу синоптиков, жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом.