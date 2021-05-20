Ученый предсказал жаркое лето на Урале и в Сибири

Лето-2021 может быть теплее, чем в прошлые годы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаркая весна в Сибири и на Урале сменится не менее жарким летом. Об этом URA.RU рассказал начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок.

«Я думаю, потепление продолжится. Вы же сами замечаете, что творится последние годы. Для МЧС работы предстоит очень много. Последние 50 лет идет очень сильное потепление, которое еще и возрастает с каждым годом, поэтому ожидать прохладных летник сезонов, особенно в Сибири, трудновато», — сказал Терешонок. Специалист ожидает, что в центральной части России лето будет теплым, а температура воздуха выше, чем обычно. «Я думаю, что будут переменно жаркие и умеренные периоды», — отметил ученый.

Жаркую погоду в мае в некоторых регионах специалист объяснил глобальным изменением климата в сторону потепления. «Контраст Арктика и экватор уменьшился. Постоянно образуются такие застойные антициклональные явления, чаще происходит меридиональный перенос», — объяснил собеседник агентства.

Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала, что жара в Свердловской области спадет к началу новой рабочей недели. С 24 мая в регионе начнутся дожди, а воздух станет гораздо прохладнее. Климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова отметила, что если майская аномалия продолжится, то в стране и летом будут массово гореть леса.