В Шадринске в конфликте депутата и правозащитника пострадал телефон Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) повздорили депутат гордумы Анатолий Педошенко и правозащитник Александр Андрюков. В результате телефон правозащитника оказался разбитым. О конфликте URA.RU рассказал сам Андрюков.

«Инцидент начался в кафе, где у меня была деловая встреча с юристом-девушкой по обсуждению гражданского дела. Она проходила без спиртного, так как я был за рулем. В это время в кафе пришел депутат, увидел нас и зачем-то сфотографировал. Я попросил его удалить фото, так как он не имел права делать это без разрешения, но депутат решил сбежать», — пояснил Андрюков.

Правозащитник пошел следом за депутатом, настаивая на удалении фото. Тот, по словам Андрюкова, вел себя неприлично. На видео попал фрагмент, как оппоненты остановились. В перебранке телефон упал. «Я написал заявление в полицию. Считаю, что действия депутата можно квалифицировать как хулиганство. Телефон отдал для установления ущерба», — уточнил правозащитник.

В разговоре с URA.RU депутат представил свою версию произошедшего. Согласно ей, Андрюков начал преследовать его и снимать на видео, так Педошенко был немного нетрезв (инцидент случился в воскресенье вечером). При этом депутат отмечает, что вел себя совершенно адекватно. Но ему не понравилось, что правозащитник снимал его на видео. «Никто никакой телефон специально не разбивал. Я случайно задел руку Андрюкова, чтобы он перестал меня снимать», — пояснил Педошенко.

URA.RU писало, что депутат Шадринской городской думы Анатолий Педошенко стал самым богатым депутатом. По итогам 2020 года он отчитался о доходе почти в 28,2 млн рублей. Это значительно больше, чем у его коллег по городскому парламенту.