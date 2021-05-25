Минтруд РФ: как получить новую выплату на детей от 8 до 17 лет

Беременные или родители-одиночки могут рассчитывать на новое пособие Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новые детские пособия будут предоставляться беременным или одиноким родителям ребенка от 8 до 17 лет. При назначении выплат будет использоваться комплексная оценка нуждаемости, рассказали в Министерстве труда РФ.

«Обратиться за пособием в период ожидания ребенка смогут женщины, вставшие на учет в период до 12 недель, если среднедушевой доход в семье — менее прожиточного минимума на человек. Размер ежемесячного пособия составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на дату обращения. В среднем по России в 2021 году — 6351 рубль», — указано на сайте Минтруда.

Ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет смогут получать родители-одиночки. Размер пособия составит 50% регионального прожиточного минимума на детей, установленного на дату обращения за назначением пособия. Его средний размер в 2021 году будет составлять 5650 рублей.

Заявление на предоставление пособия можно будет заполнить на портале госуслуг или лично обратиться в отделения Пенсионного фонда РФ. Большинство сведений для получения пособий будут проверяться автоматически, никаких дополнительных справок не потребуется, заверили в Минтруде.

Также в России действуют выплаты на детей от 3 до 7 лет. В 2021 году порядок оформления пособий изменился, уточняет « Федеральное агентство новостей ».