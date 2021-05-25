Бастрыкин раскритиковал курганские власти из-за жилья для сирот

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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Глава СКР остался недоволен результатами расследования уголовных дел по предоставлению сиротам жилья Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин назвал «стабильно неблагополучной» ситуацию в Курганской области с обеспечением сирот жильем. Такое заявление он сделал на оперативном совещании по видеосвязи, сообщает пресс-служба ведомства.

«На совещании заслушаны руководители следственных управлений по Кемеровской области — Кузбассу, Кабардино-Балкарской Республике, Алтайскому краю и Курганской области. В указанных регионах ситуация с предоставлением жилья детям-сиротам остается стабильно неблагополучной», — говорится в сообщении.

Бастрыкин остался недоволен результатами расследования уголовных дел этой категории. Руководителям указанных региональных подразделений, в том числе руководителю следственного управления СК России по Курганской области Богдану Францишко, объявят выговор.

По словам Бастрыкина, ситуация с предоставлением жилья сиротам в регионах остается острой, поскольку число лиц, имеющих право на получение жилого помещения, растет. Также есть проблема неполного освоения денег из-за нерасторопности чиновников и служебных злоупотреблений. Это, в частности, завышение стоимости жилья, получение вознаграждения за прием неблагоустроенного жилья. В 2020 году СК России возбудил 244 уголовных дела по нарушению прав детей-сирот на жилье, с начала 2021 года — еще 88 дел.

В начале года СК возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя и чиновников Катайского района Курганской области. Поводом стало предоставление 16 сиротам непригодного жилья, сообщало ранее URA.RU. В декабре 2020 года уголовное дело из-за некачественного жилья для сирот возбудили в Щучанском районе Курганской области.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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