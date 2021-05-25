25 мая 2021

В США рассказали о многомиллиардном подарке Байдена Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
На встрече с президентом США Путина ждут с тортом Фото:

Президент США Джо Байден сделал российскому лидеру многомиллиардный подарок, когда дал возможность достроить «Северный поток -2». Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз.

«Интересно, приедет ли Путин с праздничным тортом (на встречу с Байденом — Прим.ред.) после того, как Байден сделал ему многомиллиардный подарок, отказавшись от санкций против „Северного потока — 2“», — написал Круз в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что Путину необходимо поблагодарить Байдена за это.

Также, по его словам, отказ от санкций против оператора проекта мог повлиять на согласование встречи лидеров двух стран. Ранее в Кремле официально озвучили место и дату встречи президентов России и США. Согласно опубликованной информации, Владимир Путин и Джозеф Байден встретятся в Женеве 16 июня. Телеканал CNN сообщал, что Вашингтон направил в Швейцарию советника по национальной безопасности США. Он должен обсудить с российской стороной детали встречи Путина и Байдена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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