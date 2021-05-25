25 мая 2021
24 мая 2021

В Челябинскую область вернется аномальная жара. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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После нескольких прохладных дней столбик термометра вновь поползет вверх Фото:

Похолодание в Челябинской области продлится лишь несколько дней. К выходным в регион вернется аномальная жара, следует из прогноза сайта Gismeteo.

Если 26 и 27 мая дневные температуры будут держаться на уровне 22 градусов, то уже 28 мая столбик термометра поднимется до 26 градусов. Выходные вновь будут жаркими: днем субботы воздух прогреется до 30 градусов, а в воскресенье — до 32 градусов. Жаркая и солнечная погода будет сопровождаться сильным ветром — до 13-14 метров в секунду.

Начало следующей рабочей недели обещает быть прохладным и дождливым. Однако уже с четверга, 3 июня, температура начнет расти, достигая 26-28 градусов. Одновременно усилится до 16 метров в секунду ветер.

Небывалая для мая жара держится в Челябинской области с середины месяца. В регионе была объявлена чрезвычайная степень пожарной опасности, МЧС рекомендовало отменить массовые мероприятия и прогулки детсадовцев и школьников на открытом воздухе. Два дня подряд, чтобы уберечь покрытие федеральных трасс, на них запрещали движение тяжелых грузовиков. Жара стала спадать лишь во вторник, 26 мая. Также в этот день возможны дожди, грозы и град.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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