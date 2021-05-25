Челябинских и курганских водителей предупредили об ограничениях

С полудня из-за жары фуры прекратят движение по федеральным трассам в Челябинской и Курганской областях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за продолжающейся жары в Челябинской области 25 мая продлили запрет на движение большегрузов по федеральным трассам, сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Такой же запрет будет действовать до вечера и на федеральных автодорогах соседней Курганской области.

«В связи с прогнозируемой дневной температурой более 32 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автодорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей. Оно будет действовать с 12:00 до 20:00», — пояснили URA.RU в ведомстве

Запрет на движение большегрузов распространяется на следующие участки:

М-5 «Урал» на участке км 1548+651 — км 1871+058;

М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке км 11 — км 130;

А-310 (Челябинск — Троицк) на участке км 16 — км 146;

Р-254 «Иртыш» на участке км 13 — км 55 в Челябинской области и на участке км 55 — км 465 в Курганской области, а также на участке км 0 — км 91 (подъезд к г. Тюмень);

Р-354 (Екатеринбург-Шадринск-Курган) на участке км 125 — км 356.

В Челябинской области продолжают действовать рекомендации МЧС об отмене массовых мероприятий и детских прогулок на открытом воздухе. Из-за чрезвычайной опасности пожаров запрещен вход в лесные массивы.

По прогнозу челябинского гидрометцентра, с 26 мая на Южном Урале начнется похолодание. Днем температура опустится до 20-25 градусов, за исключением южный районов Челябинской области — там столбик термометра поднимется до 29 градусов. Похолодание будет сопровождаться дождем, грозами, градом и шквалистым ветром. В четверг, 27 мая, установится вполне комфортная температура от 19 до 24 градусов тепла.