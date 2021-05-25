Генерал-майор Александр Постовалов переедет в Магадан Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Первый замглавы свердловского ГУ МВД, начальник полиции Александр Постовалов в ближайшее время покинет свой пост. Генерал-майору прочат кресло руководителя УМВД по Магаданской области, сообщили URA.RU сразу несколько источников в силовых кругах. По другой версии, Постовалов, переезжая в Магадан, согласится на понижение.

«Документы о переводе Постовалова в Магадан в разработке. В середине лета ждем назначение», — сказал собеседник агентства в свердловском главке. По его словам, переезд Постовалова произойдет «ориентировочно в июне—июле» после заседания президентской кадровой комиссии по правоохранительным органам. Назначение, как утверждает источник, происходит в интересах губернатора Магаданской области Сергея Носова, ранее руководившего Нижним Тагилом.

Собеседник URA.RU во власти Магаданской области подтвердил, что снятие нынешнего главы УМВД Игоря Рыжевича обсуждается. Однако решение по его дальнейшей судьбе еще не принято, поэтому рокировка может зависнуть на уровне полпредства президента в ДФО. Там не согласуют назначение Постовалова, пока Рыжевичу не найдут новое место работы.

По версии другого источника, Постовалов не претендует на такую высокую должность: он переедет в Магадан вынужденно и займет вакантный пост начальника полиции. «Постовалов не сработался с [главой свердловского ГУ МВД Александром] Мешковым. В Магадане начальник полиции — „полковничья“ должность. Фактически он, будучи генералом, идет с понижением, чтобы спастись», — пояснил источник.

Начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых не стал комментировать информацию инсайдеров, призвав дождаться официального указа президента РФ. При этом он опроверг сведения, что Постовалов и Мешков не сработались: «Все руководители подобного ранга рано или поздно проходят стадию ротации». В пресс-службе УМВД по Магаданской области пообещали уточнить информацию.