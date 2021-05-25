24 произошел пожар на свалке в Целинном районе (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Целинного района (Курганская область) настоятельно просят не ходить на свалку, на которой недавно произошел пожар. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Администрация Целинного сельсовета обращается к жителям райцентра, предпринимателям с настоятельной просьбой воздержаться на несколько дней от посещения полигона, чтобы избежать нового возгорания», — написали представители районной администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Обращение связано с пожаром, который произошел на свалке 24 мая.

На пожаре работали представители ПЧ-38, Пожнадзора, МУП «Водоканал» и сельсовета. Вечером 25 мая на территории свалки, по данным властей, оставалась задымленность.

В апреле жители Кургана жаловались на запах гари. По их данным, дым шел со стороны Шуховского полигона.