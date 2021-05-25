25 мая 2021
24 мая 2021

Курганцев просят не ходить на свалку, где был пожар. Видео

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24 произошел пожар на свалке в Целинном районе (архивное фото) Фото:

Жителей Целинного района (Курганская область) настоятельно просят не ходить на свалку, на которой недавно произошел пожар. Об этом сообщили представители районной администрации.

«Администрация Целинного сельсовета обращается к жителям райцентра, предпринимателям с настоятельной просьбой воздержаться на несколько дней от посещения полигона, чтобы избежать нового возгорания», — написали представители районной администрации в своей группе в соцсети «ВКонтакте». Обращение связано с пожаром, который произошел на свалке 24 мая.

На пожаре работали представители ПЧ-38, Пожнадзора, МУП «Водоканал» и сельсовета. Вечером 25 мая на территории свалки, по данным властей, оставалась задымленность.

В апреле жители Кургана жаловались на запах гари. По их данным, дым шел со стороны Шуховского полигона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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