Декларация о доходах депутатов опубликована на сайте гордумы Тобольска Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым богатым депутатом городской думы Тобольска стал единоросс Сергей Вакарин с доходом в 64,4 млн рублей. Декларация о заработках народных избранников за 2020 год опубликована на сайте представительного органа власти. 20 мая сын Вакарина — Андрей — был исключен из «Единой России» за то, что устроил ДТП и подрался с водителем пассажирского автобуса.

В собственности Вакарина-старшего находится три земельных участка общей площадью 75 тыс. квадратных метров. Кроме того, депутату принадлежат доли в трех земельных участках (общая площадь около 26 тыс. кв. м.), две квартиры (100,5 и 72,7 кв. м.), два гаража (185 и 735,9 кв. м.), три недостроенных жилых дома (95,2; 210,4; 115,4 кв. м.), доля в общем имуществе в многоквартирном доме (около 6500 тыс. кв. м.), подводящий газопровод, склад кислорода и два нежилых помещения (95,8 и 239,6 кв. м.).

В гараже у Вакарина два автомобиля Renault Kangoo и Renault Duster. Также народный избранник владеет восемью грузовиками, четырьмя автобусами, тремя полуприцепами, тремя самоходными машинами, экскаватором и двумя погрузчиками.

Жена Вакарина в 2020 году заработала 4,4 млн рублей. Ей принадлежит грузовик Volvo FH440. Также в собственности супруги депутата находятся жилой дом (404,2 кв. м.) и гостиница (4146 кв. м.).

Ранее агентство писало, что в Тобольске произошло ДТП с участием джипа и пассажирского автобуса. Виновник полез в драку с водителем автобуса и кондуктором, а затем скрылся от сотрудников ГИБДД. Как сообщил источник URA.RU, аварию устроил сын депутата Тобольской городской думы Сергея Вакарина Андрей.