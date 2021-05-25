25 мая 2021
24 мая 2021

Кто мог искать пермяка, оскорбившего Кадырова. Объяснение экс-представителя главы Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг против повышения пенсионного возраста. Пермь , четки, религия
Представители главы Чечни привлекают правоохранителей, если видят оскорбления в адрес руководства республики Фото:

Пермяка, который оскорбил в соцсетях главу Чечни Рамзана Кадырова, могли искать в Перми представители чеченской диаспоры. Об этом URA.RU рассказал экс-представитель Кадырова, общественник Салаудин Мамаков. Он пояснил, что в региональных диаспорах есть люди, которые «мониторят ситуацию», чтобы пресекать выпады в адрес руководства Чечни.

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«Все представители [главы Чечни] в регионах не то что должны-обязаны мониторить ситуацию, отслеживать подобные случаи. И незамедлительно принимать меры для привлечения правоохранительных и судебных органов, чтобы „привести в чувство“ этих людей. Если вовремя подключиться и привлечь правоохранительные органы, то найти таких людей получается довольно быстро. С ними также проводят разъяснительную беседу, что так поступать нельзя», — отметил Мамаков.

В Чечне, добавил общественник, такая работа «поставлена на поток». Ранее 17-летний блогер назвал Рамзана Кадырова «шайтаном», записав видео. Вскоре после этого он удалил оскорбительное видео и публично принес главе Чечни извинения за свой поступок.

Он также признался, что переживает за свою жизнь, поскольку им заинтересовались некие «нежелательные люди». URA.RU направляло запрос в пресс-службу главы Чечни попросив прокомментировать информацию, но ответ на него к моменту публикации новости не поступил.

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