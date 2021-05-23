Знакомый Кадырова раскрыл, кто искал пермяка, обозлившего Чечню

Блогеры приносят извинения после оскорбления главы Чечни Рамзана Кадырова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично не просит найти подростков-блогеров, которые его оскорбляют. Таким мнением с URA.RU поделился специалист по Кавказу, журналист Максим Шевченко. Шевченко полагает, что пермяка, назвавшего главу Чечни шайтаном, нашли сторонники Кадырова, проживающие в Перми.

«Вряд ли он хочет наказывать детей, которые подключились к этому флэшмобу. Я думаю, что много людей на местах, которые уважают Рамзана, и они проявляют инициативу», — заявил URA.RU Шевченко. Он пояснил, что Кадыров очень спокойно относится к критике, но не к оскорблениям. По его мнению, «шайтан» — это очень серьезное оскорбление, и родители должны рассказывать об этом своим детям.

Шевченко напомнил про свою историю, когда он сказал про Кадырова, что тот «дал заднего». Потом выяснилось, что под своим высказыванием Шевченко не имел в виду понятие «струсил», а подразумевал, что Кадыров просто изменил позицию. После этого уже глава Чечни, говорит Шевченко, допустил неприятное высказывание в его адрес и тоже извинился. «Рамзан обиделся, а потом сказал, что он неправильно меня понял. И он передо мной извинился. Он тоже может приносить извинения», — рассказал URA.RU Шевченко.

В пресс-службе главы Чечни на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Туда направлен запрос с просьбой прокомментировать данную информацию.

URA.RU рассказывало, что 17-летний пермский тиктокер назвал Кадырвоа шайтаном, а через несколько дней почувствовал слежку, удалил пост и принес извинения главе Чечни. До этого другой 15-летний подросток из Дагестана написал оскорбительный комментарий во время прямого эфира Кадырова. Глава Чечни, прочитав оскорбительную надпись, сразу пристыдил автора сообщения. Публично принести извинения пришлось отцу подростка, а также его родственникам.