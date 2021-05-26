На стройплощадке Универсиады в Екатеринбурге нашли артефакты

Объекты культурного наследия были найдены в районе, где будет водоотводной канал Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Свердловские археологи закрыли часть стройплощадки, где возводят объекты деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге. Речь идет о заболоченной территории в районе Карасьих озер и Разбойничьего острова. Об этом URA.RU сообщил руководитель проекта, представитель застройщика «Синара-Девелопмент» Михаил Уваров.

«В районе Новокольцовской трассы есть объекты археологической охраны. Они были всегда, но границы не были четко определены. В 2019 году совместно с управлением охраны памятников начаты спасательные работы там, где нам нужно было проводить работы — в районе водоотводного канала. С институтом археологии в течение восьми месяцев определили четкие границы охраны, извлекли артефакты — остатки очага и керамики — и передали их в реестр охраны памятников в Москву. Ограничения с этой площадки сняты. Все соответствующие бумаги и заключения мы получили и спокойно работаем», — сообщил Михаил Уваров.

По его словам, часть территории застройки 9-е и 10-е Карасьи озера и Разбойничий остров еще находится под охраной, но они не относятся к будущим объектам Универсиады. «Участки продолжают находиться в статусе объектов культурного наследия, но совсем в других местах, где мы не ведем работы и даже близко не подходим. Они далеко в стороне от нас, поэтому мы их даже не затрагиваем». — уточнил он.

Ранее свердловские археологи заявляли о том, что болото и часть местности в районе Новокольцовской трассы, где запланирована стройка деревни Универсиады, находится под охраной. Историки предполагали, что в этой местности находятся не только следы древнего человека, но и клады, предположительно, закопанные разбойниками, грабившими купеческие караваны. Отсюда и топоним — Разбойничий остров. Представители «Синары» отрицали, что имели разногласия с археологами.