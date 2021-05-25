Жителя ХМАО обвинили в экстремизме за фото шестилетней давности

Жителя ХМАО привлекли к ответственности за фото шестилетней давности в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Нижневартовска Дениса Давлятшина судят за публичную демонстрацию в соцсети «ВКонтакте» фотографии с символикой запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. По его словам, фотография была доступна только для друзей, а в полиции заявляют, что снимок обнаружили кибердружинники и направили информацию правоохранителям. Об предъявленных обвинениях URA.RU рассказал сам Давлятшин.

«В моих сохраненных фотографиях, нашли картинку, на котором присутствовал флаг ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории РФ — прим. ред.). Увидеть ее могли только друзья, то есть она не была выставлена напоказ. А о его нахождении там я сам узнал только после того, как мне предъявили протокол. Постов и призывов я не публиковал» — возмущается Давлятшин.

Судя по копии протокола, который имеется в распоряжении агентства, фотография была сохранена в 2015 году. Нашли ее киберволонтеры, рассказали URA.RU в пресс-службе полиции ХМАО. И добавили, что на Давлетшина составлены два протокола — за демонстрацию запрещенной символики и пропаганду нацизма. «У меня на аватаре стояла фотография Отто Скорцени. На фото, которое стояло у меня, он был в форме „СС“», — сказал Давлятшин, добавив, что не считает это пропагандой нацизма. За пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) предусмотрен штрафа от 1 до 2 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что режиссеру из ХМАО грозит арест за фильм с символикой запрещенного в России движения АУЕ. Нарушение нашли в его фильме «Пастор».