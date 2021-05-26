Команды КВН из ЯНАО и ХМАО сразятся в федеральном полуфинале

Заключительная часть четвертьфинала состоится 31 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Команда из Надыма (ЯНАО) «ИП Бондарев» выиграла игру в четвертьфинале высшей лиги КВН. Следом за ними в полуфинал вышла команда из Нягани (ХМАО) «Северяне», сообщается на официальном сайте международного союза КВН.

«В полуфинал проходят три команды, набравшие наибольшее количество баллов. Это ИП Бондарев, набравшая 15 баллов, Северяне — 14,8, Доктор Хаус — 14,8», — сообщается на сайте КВН.

В выступлениях команда «ИП Бондарев» использует легенду про свой магазин сантехники и часто его рекламирует. В одной такой нативной рекламе поучаствовал Александр Масляков. «ИП Бондарев — это магазин с лучшими ценами и бесплатной доставкой», — сказал он со сцены. Жюри оценили юмор надымчан. «Ну что, ИП Бондарев, вторая покупка бесплатно?» — спросил у ребят генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

«Северяне» напомнили Константину Эрнсту и Александру Ревве, что те обещали приехать в Нягань, но обещание так и не сдержали. «И для кого мы вокзал строили?» — в шутку спросили югорчане, на что Ревва ответил, что в Нягань пока не приедет, а продукцию «ИП Бондарев» приобретет. Певец Валерий Меладзе, который также сидел в жюри, отметил, что юмор «Северян» понял не сразу, но «чем дальше, тем интереснее».

Ранее URA.RU сообщало, что команда «ИП Бондарев» финансируется правительством ЯНАО. Власти покупают участникам билеты, оплачивают проживание в Москве и вносят организационные взносы.

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