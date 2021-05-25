Экс-замминистра РФ снялся с челябинских праймериз «Единой России»

Станислава Наумова не устраивает «игра в одни ворота» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший замминистра Минпромторга РФ, уроженец Магнитогорска Станислав Наумов снялся с праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Челябинской области. Об этом Наумов сообщил URA.RU.

«Я снялся с праймериз и по спискам ЕР, и по одномандатному Магнитогорскому округу, — уточнил Наумов. — Не вижу результата, на который мог бы рассчитывать». Наумов пояснил, что никто на него давления не оказывал, но ему не нравится ситуация в Магнитогорске, «где все играют в одни ворота».

Изначально по Магнитогорскому округу ЕР делала ставку на действующего депутата Госдумы Виталия Бахметьева, избравшегося по этому округу в 2016 году. Бахметьева также поддерживал ММК и подача Наумовым заявлений на праймериз, стало для партийных элит неожиданностью.

Наумов родился в 1972 году. Руководил центром общественных связей в мэрии Магнитогорска. В 1997 году переехал в Москву. С 2008 по 2010 годы занимал должность замминистра промышленности и торговли РФ. Сейчас руководит Евразийским центром интеграционных исследований и коммуникаций. Он является победителем конкурса «Лидеры России». О нем, как о возможном кандидате в Госдуму по спискам ЕР в регионе заговорили в октябре. Наумов считается человеком бывшего вице-премьера РФ Виктора Христенко.

Праймериз продлятся до полуночи 30 мая. По их итогам определяет кандидатов от ЕР на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.