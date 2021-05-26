Путин отменил налоговое соглашение с Нидерландами

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Послание президента. Москва, путин владимир
Данное соглашение было принято 16 декабря 1996 года Фото:

Россия денонсирует соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Денонсировать соглашение между правительством РФ и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогового и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущества», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Данное соглашение было подписано в Москве 16 декабря 1996 года.

Ранее Путин предложил увеличить до 15% налог на дивиденды, переводимые на зарубежные счета. Сейчас эта налоговая ставка составляет 5—10%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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