Бывшего замминистра РФ отказались снять с челябинских праймериз

Станиславу Наумову пока не удается сойти с выборной дистанции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» на выборах в Госдуму от Челябинской области не снимет с предварительного голосования экс-замминистра Минпромторга РФ Станислава Наумова. Об этом URA.RU сообщили в оргкомитете. Сняться с праймериз Наумов захотел сам.

«Сообщаем, что по Положению о проведении предварительного голосования (основной документ, регламентирующий процедуру) снятие кандидата по собственному заявлению предусмотрено не менее чем за сутки до начала голосования, — заявили в оргкомитете. — Таким образом, Станислав Наумов останется в числе кандидатов в бюллетене для голосования».

Праймериз начались 24 мая, а Наумов решил сняться 26 мая, когда голосование уже началось. Он подавал заявления на праймериз по Магнитогорскому округу, где власти делали ставку на действующего депутата Госдумы Виталия Бахметьева и по спискам ЕР. Желание сняться с праймериз Наумов объяснил URA.RU тем, что ему не нравится ситуация в Магнитогорске, где «идет игра в одни ворота». Бахметьева поддерживают не только власти и ЕР, но и ММК, где депутат раньше работал.

Дозвониться до Наумова URA.RU не удалось, так как он в настоящее время находится в Москве, в общественной палате РФ, и принимает участие в одном из мероприятий. «Не могут снять так, пусть снимут и его, и Бахметьева за какие-нибудь нарушения», — заявил URA.RU источник в штабе Наумова.

Праймериз ЕР продлятся до полуночи 30 мая. По их итогам определяет кандидатов от ЕР по спискам и округам на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.