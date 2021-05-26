В Свердловской и Челябинской областях выплатят компенсацию обманутым дольщикам. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который говорил по теме дольщиков на очередном заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан.
«В целом 348 человек получат выплату компенсации по рыночной стоимости квадратного метра […] По четырем домам в Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Ростовской областях дольщикам будут выплачены компенсации», — заявил на заседании Хуснуллин. Также вице-премьер сообщил, что 303 гражданина получат жилье после окончания строительства объектов в других областях.
Всего на финансирование этих мероприятий будет выделено 717 млн руб. Из них на выплаты компенсаций — 482 млн руб, а на завершение строительства — 235 млн руб. Решение по выплате компенсаций принято по одному дому застройщика ООО «Интерстройметалл» в Свердловской области и одному дому застройщика ООО «Социальный сервис» в Челябинской области. Всего на заседании обсуждались вопросы восстановления прав 651 дольщика в шести областях: Свердловской, Челябинской, Московской, Ростовской, Новосибирской и в Республике Саха (Якутия).
Согласно данным единого реестра проблемных объектов, в Свердловской области на сегодня насчитывается 34 недостроя. По Челябинской области в реестре числится 63 недостроенных объекта.
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