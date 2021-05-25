Дмитрий Катаржин (на фото по центру) стал самым богатым медиаменеджером Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Директор информационно-аналитического центра (Свердловская область) Дмитрий Катаржин в 2020 году заработал 7,6 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация о доходах, опубликованная на сайте департамента информационной политики Свердловской области. Он стал самым богатым свердловским госмедиаменеджером. До этого им был редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

По сравнению с 2019 годом доходы Катаржина выросли на 5,8 млн рублей (доход пол итогу 2019 года — 1,8 млн рублей). По данным декларации, он продал квартиру на 60,7 квадратных метров и купил новую квартиру площадью 116 квадратных метров, которой владеет совместно с супругой. В документе указано, что источником средств для покупки квартиры является доход от продажи недвижимости, доход, полученный в порядке дарения и собственные накопления.

Полянин по итогам 2020 года получил доход почти 4,6 млн рублей (доход 2019 год — 4,96 млн рублей), но при этом занимает только третье место в списке самых богатых медиаменеджеров. Он до сих пор вместе с супругой владеет земельным участком на 1780 квадратных метров и жилым домом на 175,5 квадратных метров. При этом для жилья используют квартиру на 56,3 квадратных метра.

Вторым свердловским медиаменеджером по объему доходов стала редактор газеты «Нейва» (Новоуральск) Елена Стрельцова. Она заработала 4,96 млн рублей (доход 2019 года — 1,22 млн рублей). Ее муж заработал еще больше — 7,4 млн рублей (доход 2019 года — 1,6 млн рублей). По данным декларации, Стрельцова продала квартиру на 61,3 квадратных метра и комнату на 19,6 квадратных метра.

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