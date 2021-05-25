Пермские тюремщики заплатят заключенному за страдания

Пермский заключенный отсудил у ФСИН компенсацию за плохие условия содержания Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заключенный пермской колонии Юрий Макеев отсудил у ФСИН России (ФКЛПУ КТБ-7) 10 тысяч рублей за моральные страдания. По данным ГАС «Правосудие», осужденный изначально требовал 200 тысяч рублей, а в судебном заседании увеличил сумму до 250 тысяч рублей.

«Он [Макеев] прибыл под конвоем в ФКЛПУ КТБ-7 и [был] помещен в камеру транзитно-пересылочного пункта (ТПП), где его продержали 20 дней. Он был подвергнут риску жизни и здоровья, поскольку здание ТПП имеет износ почти 100%. В дождливую погоду осадки проникают внутрь помещения, в котором имеется плесень, грибок, а также насекомые», — сказано в решении Губахинского суда, который приводит позицию осужденного.

Представитель ФСИН с доводами осужденного не согласился, пояснил, что здание было частично отремонтировано, а заключенный не жаловался на условия содержания. Однако суд установил иное, что подтверждается другим решением суда, вступившим в законную силу. Там сказано, что степень износа здания 1989 года постройки составляет 96,4%. ФСИН обязали сделать ремонт, но представители ведомства пытались отсрочить это решение, ссылаясь на отсутствие финансирования.

«Данный [моральный] вред причинен в результате незаконных действий (бездействия) должностных лиц государственного органа, поэтому подлежит возмещению за счет казны Российской Федерации», — сказано в решение суда, который снизил размер компенсации до 10 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и обжалуется сторонами в Пермском краевом суде.

URA.RU ранее рассказывало, что в пермской ИК-10 заключенный в знак протеста вогнали себе в грудь гвозди. Гангстер на пенсии Михаил Орский объяснил это тем, что, порой, у заключенных нет иного выхода в борьбе с произволом администрации.