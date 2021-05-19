Конфликтологи: зачем заключенные пермской ИК вбили в себя гвозди

Заключенные пермской ИК-10 вогнали в себя гвозди из-за конфликта с администрацией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Осужденные в колониях чаще всего наносят себе травмы и увечья от безысходности в борьбе с администрацией колонии. Об этом URA.RU рассказал конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский, комментируя инцидент, который произошел в ИК-10 Пермского края. Там заключенные вбили себе гвозди в грудь.

«Чаще всего осужденные наносят себе увечья от безысходности, потому что не видят иного способа решить какую-то проблему. В подавляющем большинстве это единственный способ борьбы с беспределом администрации», — рассказал URA.RU Орский.

Он пояснил, что в 1988 году аналогичным способом в колонии, где он отбывал наказание, заключенные из разных камер массово наносили себе увечья на руках одним лезвием. «Так нам удалось прекратить регулярное избиение одного осужденного, у которого был конфликт с администрацией», — пояснил Орский.

Специалист по уголовно-арестантской культуре, имеющий связи в криминальных кругах, конфликтолог Александр Сидоров (Фима Жиганец) в разговоре с URA.RU пояснил, что подобного рода протесты распространены среди заключенных. «Это целая наука среди заключенных. Визуально это очень большой эффект производит. Есть и те, кто рот себе зашивает», — пояснил Сидоров. При этом он уточнил, что подобные формы протеста носят в первую очередь демонстративно-провокационный характер.

Ранее URA.RU рассказывало, что в крупнейшей пермской колонии (ИК-10, Чусовой) заключенные вогнали в себя гвозди. При этом медики якобы не зафиксировали травмы. УФСИН заявило, что таким образом осужденные, которые «являются злостными нарушителями правил внутреннего распорядка», устроили провокацию.