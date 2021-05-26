В России упростили правила для открытия бизнеса

Зарегистрировать ИП в России стало проще Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Предпринимателям в России разрешили передавать документы для открытия бизнеса в Федеральную налоговую службу через нотариуса. Такой закон об упрощении регистрации ИП подписал президент РФ ВЛадимир Путин.

Поправка упрощает порядок подачи документов на регистрацию юридического лица. В частности, она исключает требование, согласно которому доверенность представителя заявителя должна быть удостоверена нотариально.

«Федеральный закон направлен на упрощение процедуры государственной регистрации юридического лица при его создании, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», — указано в справке к документу, опубликованной на сайте Кремля. Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Ранее правительство РФ подготовило новые меры для поддержки бизнеса в стране. Например, начинающим предпринимателям планируется выделять около 100 тысяч рублей в виде сертификатов.