В России упростили правила для открытия бизнеса

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Зарегистрировать ИП в России стало проще Фото:

Предпринимателям в России разрешили передавать документы для открытия бизнеса в Федеральную налоговую службу через нотариуса. Такой закон об упрощении регистрации ИП подписал президент РФ ВЛадимир Путин.

Поправка упрощает порядок подачи документов на регистрацию юридического лица. В частности, она исключает требование, согласно которому доверенность представителя заявителя должна быть удостоверена нотариально.

«Федеральный закон направлен на упрощение процедуры государственной регистрации юридического лица при его создании, а также физического лица в качестве индивидуального предпринимателя», — указано в справке к документу, опубликованной на сайте Кремля. Закон вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Ранее правительство РФ подготовило новые меры для поддержки бизнеса в стране. Например, начинающим предпринимателям планируется выделять около 100 тысяч рублей в виде сертификатов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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