СМИ: Правительство подготовило новые меры поддержки бизнеса

Правительство подготовило дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили три близких к кабмину источника.
Так, правительство предложило обнулить НДС для рестораторов и отельеров, поднять с 15 до 20% обязательную квоту на закупки у МСП для государственных заказчиков и с 20 до 30% — для госкомпаний, передают «Известия». Кроме того, планируется выделять начинающим предпринимателям около 100 тысяч рублей в виде сертификатов, а также предоставлять поддержку при выводе бизнеса на IPO. Однако предложенные меры еще не согласованы.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству сформировать меры поддержки малого и среднего бизнеса. Уточнялось, что для них должны быть предоставлены меры налогового стимулирования, доступные кредиты и госзакупка в большем объеме. Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил в беседе с URA.RU, что Для представителей малого и среднего бизнеса на период локдаунов необходимо отменить земельный и имущественный налоги. По его словам, такой законопроект уже внесли в нижнюю палату.
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