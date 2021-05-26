Комитет Госдумы: в России подорожают тепло и горячая вода

Введение эталонных тарифов на тепло, которое предложили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), может привести к подорожанию услуг для россиян. Таким мнением с URA.RU поделился свердловский депутат Госдумы РФ, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Торощин.
«Усреднять тарифы на теплоснабжение даже в пределах одного региона — неправильно. Слишком уж разные они у нас. Усреднив тарифы, мы увеличим финансирование ресурсоснабжающих организаций (РСО) в городе и устроим недофинансирование в районе. Таким образом в недалеком будущем мы можем получить еще большие проблемы с ростом тарифов», — сказал Торощин. Он подчеркнул, что в городах, где люди в основном живут в многоэтажных домах, стоимость эксплуатации теплотрасс из расчета на одного абонента ниже.
По словам депутата, для снижения расходов россиян на теплоснабжение необходима повсеместная газификация и замена угольных и дровяных котельных на газовые. Также депутат заявил о необходимости поднять финансирование реконструкции теплосетей из федерального бюджета.
Замглавы ФАС Виталий Королев ранее заявил, что необходимо ввести эталонные тарифы на теплоснабжение в нескольких пилотных регионах с 1 июня 2022 года. По его мнению данная мера не позволит бизнесу оправдывать их увеличение чрезмерными расходами на ремонтные работы, топливо или транспорт.
Подписывайтесь на URA.RU в