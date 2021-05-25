ФАС намерена изменить тарифы на тепло в России

В России хотят ввести эталонные тарифы на теплоснабжение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России хотят ввести эталонные тарифы на теплоснабжение. Соответствующий проект постановления правительства ФАС собирается опубликовать в июне. Об этом сообщил замглавы антимонопольной службы Виталий Королев.

Мера будет вводиться постепенно: пилоты в нескольких регионах планируется запустить с 1 июля 2022 года, передают «Известия». Уточняется, что эталонный подход предполагает, что тарифы будут определяться по среднему уровню расходов компаний на рынке, а не по параметрам конкретной организации, которые могут быть завышены или занижены.

Как объяснили в ФАС, сегодня тариф может быть, например, на 20% выше среднего по рынку, если компания, например, вложила крупную сумму в модернизацию оборудования. В случае с эталонным подходом завысить расценки в такой ситуации не получится. Представитель ФАС отметил, что мера позволит избежать роста тарифов на теплоснабжение из-за чрезмерных расходов РСО на ремонтные работы, топливо, транспорт и другое, которые иногда приводятся бизнесом как причина для увеличения тарифов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил стандартизировать доли расходов российских граждан на коммунальные услуги. Срок выполнения до 1 июля. Также Мишустин в ходе отчета в Госдуме 12 мая, прокомментировал идею федеральных пособий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Он отметил, что создание стандартов стоимости ЖКУ находится в компетенции региональных властей, пишет «Федеральное агентство новостей» .