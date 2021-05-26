В России животных начали вакцинировать от коронавируса

Прививка от COVID-19 для домашних животных обойдется примерно в 500 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России стартовала вакцинация домашних животных от коронавируса отечественной вакциной «Карнивак-Ков». Прививку питомцам ставят в ветеринарных клиниках, заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано.

«В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19. Накануне в российские города были доставлены первые партии единственной в мире вакцины „Карнивак-Ков“, разработанной российскими учеными», — приводит РИА «Новости» слова Мелано. По словам представителя Россельхознадзора, особый интерес к вакцинации домашних животных проявляют россияне, которые часто путешествуют со своими питомцами.

Препарат от коронавируса для животных был создан в качестве подстраховки. Как рассказал URA.RU профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, прививка поможет в том случае, если заражение COVID-19 будет происходить не только между людьми. Вакцинация питомца обойдется хозяину примерно в 500 рублей, уточняет Life .