Путин сделал заявление на тему обязательной вакцинации россиян

Россиян нельзя принуждать ставить прививку от COVID-19, заявил Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вводить в России обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Хочу обозначить свою позицию: на мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью», — заявил президент в эфире телеканала «Россия-24». По заверению Путина, массовая вакцинация населения показала, что российский препарат «Спутник V» — самый надежный и эффективный.

Об обязательной вакцинации от коронавируса ранее сообщили власти Якутии. Когда информация об этом появилась в СМИ, из текста документа пропало слово «обязательной», пишет « Царьград ». Позже губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам разработать предложения по обязательной вакцинации населения. В разговоре с URA.RU юристы подтвердили, что государство в некоторых случаях может обязать граждан делать прививку от инфекции.