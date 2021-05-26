Путин сделал заявление на тему обязательной вакцинации россиян

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Россиян нельзя принуждать ставить прививку от COVID-19, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Вводить в России обязательную вакцинацию от коронавируса нельзя. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Хочу обозначить свою позицию: на мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя. Граждане должны сами осознать эту необходимость, понять, что если они не сделают прививку, могут столкнуться с серьезной и даже смертельной опасностью», — заявил президент в эфире телеканала «Россия-24». По заверению Путина, массовая вакцинация населения показала, что российский препарат «Спутник V» — самый надежный и эффективный.

Об обязательной вакцинации от коронавируса ранее сообщили власти Якутии. Когда информация об этом появилась в СМИ, из текста документа пропало слово «обязательной», пишет «Царьград». Позже губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила чиновникам разработать предложения по обязательной вакцинации населения. В разговоре с URA.RU юристы подтвердили, что государство в некоторых случаях может обязать граждан делать прививку от инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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