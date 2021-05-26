Финансист дал советы, как накопить деньги при низкой зарплате

Финансист раскрыл четыре правила накопления денег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

При низком доходе стоит начать откладывать 1-3% от зарплаты. Постепенно сумму стоит увеличивать. Об этом заявила финансовый консультант, эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

«Принципы создания накоплений едины для всех уровней доходов. Откладывать 10% при доходе в 15 тысяч рублей действительно сложно. Но можно начинать сберегать совсем небольшие суммы — от 1 до 3% от доходов — для непредвиденных ситуаций. И постепенно увеличивать размер накоплений до 5—10% от доходов», — цитирует эксперта « Федеральное агентство новостей ».

Она отметила, что деньги нужно откладывать в момент получения зарплаты, а не по остаточному принципу. Также стоит проводить анализ собственных расходов для их оптимизации. Колбасина советует внести в процесс накоплений соревновательный эффект и сделать из скучной задачи игру. Например, в каждую последующую неделю откладывать больше денег, чем в предыдущую. Если увеличивать разрыв на 100 рублей, то за год можно накопить больше 130 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что больше трети россиян (37%) не имеет никаких накоплений, а 63% граждан формируют себе финансовую подушку безопасности. Чаще всего граждане переводят на сбережения до 10% дохода — это делает каждый четвертый респондент. Каждый пятый опрошенный откладывает от 10% до 50% дохода. И только 5% россиян откладывают более половины своего дохода.